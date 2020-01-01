Tokenomie pentru Convex Finance (CVX) Descoperă informații cheie despre Convex Finance (CVX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Convex Finance (CVX) Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Pagină de internet oficială: https://www.convexfinance.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Cumpără CVX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Convex Finance (CVX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Convex Finance (CVX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 295.76M $ 295.76M $ 295.76M Ofertă totală: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Ofertă aflată în circulație: $ 96.91M $ 96.91M $ 96.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 304.97M $ 304.97M $ 304.97M Maxim dintotdeauna: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 Minim dintotdeauna: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Preț curent: $ 3.052 $ 3.052 $ 3.052 Află mai mult despre prețul tokenului Convex Finance (CVX)

Tokenomie pentru Convex Finance (CVX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Convex Finance (CVX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CVX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CVX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CVX, explorează prețul în direct al tokenului CVX!

Cum se cumpără CVX Te interesează să adaugi Convex Finance (CVX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CVX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CVX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Convex Finance (CVX) Analiza istoricului de preț pentru CVX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CVX!

Predicție de preț pentru CVX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CVX? Pagina noastră de predicție de preț pentru CVX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CVX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!