CVX

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

NumeCVX

PozițieNo.163

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)16.10%

Ofertă află în circulație97,420,919.63453141

Ofertă maximă0

Ofertă totală99,896,758.6511353

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna62.68817812800717,2022-01-01

Cel mai mic preț1.4333339308751847,2024-11-04

Lanț de blocuri publicETH

