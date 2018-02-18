Tokenomie pentru Cortex (CTXC) Descoperă informații cheie despre Cortex (CTXC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cortex (CTXC) Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Pagină de internet oficială: http://www.cortexlabs.ai/ Carte albă: https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Explorator de blocuri: https://cerebro.cortexlabs.ai/

Tokenomie și analiză de preț pentru Cortex (CTXC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cortex (CTXC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Ofertă totală: $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Ofertă aflată în circulație: $ 232.75M $ 232.75M $ 232.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.19M $ 19.19M $ 19.19M Maxim dintotdeauna: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Minim dintotdeauna: $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 Preț curent: $ 0.06401 $ 0.06401 $ 0.06401 Află mai mult despre prețul tokenului Cortex (CTXC)

Tokenomie pentru Cortex (CTXC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cortex (CTXC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CTXC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CTXC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CTXC, explorează prețul în direct al tokenului CTXC!

