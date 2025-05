CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

NumeCTXC

PozițieNo.867

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.52%

Ofertă află în circulație229,927,862.671875

Ofertă maximă299,792,458

Ofertă totală299,792,458

Rată de circulație0.7669%

Data emiterii2018-02-18 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.4102001190185547,2018-04-30

Cel mai mic preț0.0341331368292,2020-03-16

Lanț de blocuri publicCTXC

