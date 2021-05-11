Tokenomie pentru CASPER (CSPR) Descoperă informații cheie despre CASPER (CSPR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CASPER (CSPR) Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. Pagină de internet oficială: https://casper.network/ Carte albă: https://www.casper.network/core-features-casper-network Explorator de blocuri: https://cspr.live/ Cumpără CSPR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CASPER (CSPR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CASPER (CSPR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 123.82M $ 123.82M $ 123.82M Ofertă totală: $ 13.92B $ 13.92B $ 13.92B Ofertă aflată în circulație: $ 13.45B $ 13.45B $ 13.45B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 128.19M $ 128.19M $ 128.19M Maxim dintotdeauna: $ 23.7149 $ 23.7149 $ 23.7149 Minim dintotdeauna: $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 Preț curent: $ 0.009208 $ 0.009208 $ 0.009208 Află mai mult despre prețul tokenului CASPER (CSPR)

Tokenomie pentru CASPER (CSPR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CASPER (CSPR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CSPR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CSPR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CSPR, explorează prețul în direct al tokenului CSPR!

