Ce este CSCOON

Informații de preț pentru CSCOON

Tokenomie pentru Cisco Systems (CSCOON) Descoperă informații cheie despre Cisco Systems (CSCOON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Cisco Systems (CSCOON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cisco Systems (CSCOON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Ofertă totală: $ 24.85K $ 24.85K $ 24.85K Ofertă aflată în circulație: $ 24.85K $ 24.85K $ 24.85K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Maxim dintotdeauna: $ 80.4 $ 80.4 $ 80.4 Minim dintotdeauna: $ 66.14352617950215 $ 66.14352617950215 $ 66.14352617950215 Preț curent: $ 76.14 $ 76.14 $ 76.14 Află mai mult despre prețul tokenului Cisco Systems (CSCOON) Cumpără CSCOON acum!

Pagină de internet oficială: https://app.ondo.finance/assets/cscoon Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x980a1001ee94e54142b231f44C7CA7c9DF71FBe1

Tokenomie pentru Cisco Systems (CSCOON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cisco Systems (CSCOON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CSCOON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CSCOON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CSCOON, explorează prețul în direct al tokenului CSCOON!

Cum se cumpără CSCOON Te interesează să adaugi Cisco Systems (CSCOON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CSCOON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CSCOON pe MEXC! Istoric de preț pentru Cisco Systems (CSCOON) Analiza istoricului de preț pentru CSCOON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CSCOON! Predicție de preț pentru CSCOON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CSCOON? Pagina noastră de predicție de preț pentru CSCOON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CSCOON!

