Pe baza predicției tale, Cisco Systems ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 71.56 în 2025.

Pe baza predicției tale, Cisco Systems ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 75.138 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru CSCOON este $ 78.8949 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru CSCOON este $ 82.8396 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru CSCOON în 2029 este $ 86.9816 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru CSCOON în 2030 este $ 91.3307 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Cisco Systems ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 148.7681.

În 2050, prețul pentru Cisco Systems ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 242.3275.