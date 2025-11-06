BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Cisco Systems astăzi este 71.48 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CSCOON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CSCOON pe MEXC acum.

Mai multe despre CSCOON

Informații de preț pentru CSCOON

Ce este CSCOON

Pagina oficială pentru CSCOON

Tokenomie pentru CSCOON

Prognoza prețurilor pentru CSCOON

Istoric CSCOON

Ghid de cumpărare CSCOON

Convertor valutar CSCOON în fiduciar

CSCOON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Cisco Systems

Pret Cisco Systems (CSCOON)

Preț în timp real pentru 1 CSCOON în USD:

$71.48
$71.48$71.48
-0.58%1D
USD
Cisco Systems (CSCOON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:42:20 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Cisco Systems (CSCOON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 71.44
$ 71.44$ 71.44
Minim 24 h
$ 72.87
$ 72.87$ 72.87
Maxim 24 h

$ 71.44
$ 71.44$ 71.44

$ 72.87
$ 72.87$ 72.87

$ 75.27336087226887
$ 75.27336087226887$ 75.27336087226887

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215$ 66.14352617950215

-1.21%

-0.58%

-1.43%

-1.43%

Prețul în timp real pentru Cisco Systems (CSCOON) este $ 71.48. În ultimele 24 de ore, tokenul CSCOON a fost tranzacționat între un minim de $ 71.44 și un maxim de $ 72.87, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CSCOON este $ 75.27336087226887, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 66.14352617950215.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CSCOON s-a modificat cu -1.21% în decursul ultimei ore, cu -0.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Cisco Systems (CSCOON)

No.1839

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 59.33K
$ 59.33K$ 59.33K

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

24.79K
24.79K 24.79K

24,789.43451454
24,789.43451454 24,789.43451454

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Cisco Systems este $ 1.77M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 59.33K. Oferta aflată în circulație pentru CSCOON este 24.79K, cu o ofertă totală de 24789.43451454. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.77M.

Istoric de preț pentru Cisco Systems (CSCOON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Cisco Systems pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.417-0.58%
30 de zile$ +2.47+3.57%
60 de zile$ +31.48+78.70%
90 de zile$ +31.48+78.70%
Modificare de preț astăzi pentru Cisco Systems

Astăzi, CSCOON a înregistrat o modificare de $ -0.417 (-0.58%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Cisco Systems

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +2.47 (+3.57%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Cisco Systems

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, CSCOON a văzut o modificare de $ +31.48 (+78.70%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Cisco Systems

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +31.48 (+78.70%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Cisco Systems (CSCOON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Cisco Systems.

Ce este Cisco Systems (CSCOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Cisco Systems este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Cisco Systems. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru CSCOON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Cisco Systems pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Cisco Systems fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Cisco Systems (USD)

Ce valoare va avea Cisco Systems (CSCOON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Cisco Systems (CSCOON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Cisco Systems.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Cisco Systems!

Tokenomie pentru Cisco Systems (CSCOON)

Înțelegerea tokenomică a Cisco Systems (CSCOON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CSCOON!

Cum se cumpără Cisco Systems (CSCOON)

Vrei să știi cum să cumperi Cisco Systems? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Cisco Systems cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

CSCOON în monede locale

1 Cisco Systems(CSCOON) în VND
1,880,996.2
1 Cisco Systems(CSCOON) în AUD
A$110.0792
1 Cisco Systems(CSCOON) în GBP
54.3248
1 Cisco Systems(CSCOON) în EUR
61.4728
1 Cisco Systems(CSCOON) în USD
$71.48
1 Cisco Systems(CSCOON) în MYR
RM298.7864
1 Cisco Systems(CSCOON) în TRY
3,010.0228
1 Cisco Systems(CSCOON) în JPY
¥10,936.44
1 Cisco Systems(CSCOON) în ARS
ARS$103,743.9276
1 Cisco Systems(CSCOON) în RUB
5,801.3168
1 Cisco Systems(CSCOON) în INR
6,334.5576
1 Cisco Systems(CSCOON) în IDR
Rp1,191,332.8568
1 Cisco Systems(CSCOON) în PHP
4,213.746
1 Cisco Systems(CSCOON) în EGP
￡E.3,380.2892
1 Cisco Systems(CSCOON) în BRL
R$381.7032
1 Cisco Systems(CSCOON) în CAD
C$100.7868
1 Cisco Systems(CSCOON) în BDT
8,721.2748
1 Cisco Systems(CSCOON) în NGN
102,701.0344
1 Cisco Systems(CSCOON) în COP
$272,824.1492
1 Cisco Systems(CSCOON) în ZAR
R.1,240.8928
1 Cisco Systems(CSCOON) în UAH
3,006.4488
1 Cisco Systems(CSCOON) în TZS
T.Sh.175,626.36
1 Cisco Systems(CSCOON) în VES
Bs15,940.04
1 Cisco Systems(CSCOON) în CLP
$67,334.16
1 Cisco Systems(CSCOON) în PKR
Rs20,203.1072
1 Cisco Systems(CSCOON) în KZT
37,600.6244
1 Cisco Systems(CSCOON) în THB
฿2,316.6668
1 Cisco Systems(CSCOON) în TWD
NT$2,212.306
1 Cisco Systems(CSCOON) în AED
د.إ262.3316
1 Cisco Systems(CSCOON) în CHF
Fr57.184
1 Cisco Systems(CSCOON) în HKD
HK$555.3996
1 Cisco Systems(CSCOON) în AMD
֏27,333.952
1 Cisco Systems(CSCOON) în MAD
.د.م665.4788
1 Cisco Systems(CSCOON) în MXN
$1,330.2428
1 Cisco Systems(CSCOON) în SAR
ريال268.05
1 Cisco Systems(CSCOON) în ETB
Br10,971.4652
1 Cisco Systems(CSCOON) în KES
KSh9,230.9272
1 Cisco Systems(CSCOON) în JOD
د.أ50.67932
1 Cisco Systems(CSCOON) în PLN
263.0464
1 Cisco Systems(CSCOON) în RON
лв314.512
1 Cisco Systems(CSCOON) în SEK
kr685.4932
1 Cisco Systems(CSCOON) în BGN
лв120.8012
1 Cisco Systems(CSCOON) în HUF
Ft23,922.2116
1 Cisco Systems(CSCOON) în CZK
1,507.5132
1 Cisco Systems(CSCOON) în KWD
د.ك21.94436
1 Cisco Systems(CSCOON) în ILS
233.0248
1 Cisco Systems(CSCOON) în BOB
Bs493.212
1 Cisco Systems(CSCOON) în AZN
121.516
1 Cisco Systems(CSCOON) în TJS
SM659.0456
1 Cisco Systems(CSCOON) în GEL
193.7108
1 Cisco Systems(CSCOON) în AOA
Kz65,218.352
1 Cisco Systems(CSCOON) în BHD
.د.ب26.94796
1 Cisco Systems(CSCOON) în BMD
$71.48
1 Cisco Systems(CSCOON) în DKK
kr462.4756
1 Cisco Systems(CSCOON) în HNL
L1,878.4944
1 Cisco Systems(CSCOON) în MUR
3,288.08
1 Cisco Systems(CSCOON) în NAD
$1,241.6076
1 Cisco Systems(CSCOON) în NOK
kr730.5256
1 Cisco Systems(CSCOON) în NZD
$126.5196
1 Cisco Systems(CSCOON) în PAB
B/.71.48
1 Cisco Systems(CSCOON) în PGK
K305.2196
1 Cisco Systems(CSCOON) în QAR
ر.ق260.1872
1 Cisco Systems(CSCOON) în RSD
дин.7,264.5124
1 Cisco Systems(CSCOON) în UZS
soʻm850,952.2448
1 Cisco Systems(CSCOON) în ALL
L5,995.0276
1 Cisco Systems(CSCOON) în ANG
ƒ127.9492
1 Cisco Systems(CSCOON) în AWG
ƒ128.664
1 Cisco Systems(CSCOON) în BBD
$142.96
1 Cisco Systems(CSCOON) în BAM
KM120.8012
1 Cisco Systems(CSCOON) în BIF
Fr210,794.52
1 Cisco Systems(CSCOON) în BND
$92.924
1 Cisco Systems(CSCOON) în BSD
$71.48
1 Cisco Systems(CSCOON) în JMD
$11,461.818
1 Cisco Systems(CSCOON) în KHR
287,067.9688
1 Cisco Systems(CSCOON) în KMF
Fr30,450.48
1 Cisco Systems(CSCOON) în LAK
1,553,913.0124
1 Cisco Systems(CSCOON) în LKR
රු21,792.1076
1 Cisco Systems(CSCOON) în MDL
L1,223.0228
1 Cisco Systems(CSCOON) în MGA
Ar321,981.66
1 Cisco Systems(CSCOON) în MOP
P571.84
1 Cisco Systems(CSCOON) în MVR
1,100.792
1 Cisco Systems(CSCOON) în MWK
MK123,881.988
1 Cisco Systems(CSCOON) în MZN
MT4,571.146
1 Cisco Systems(CSCOON) în NPR
रु10,128.716
1 Cisco Systems(CSCOON) în PYG
506,936.16
1 Cisco Systems(CSCOON) în RWF
Fr103,860.44
1 Cisco Systems(CSCOON) în SBD
$587.5656
1 Cisco Systems(CSCOON) în SCR
982.1352
1 Cisco Systems(CSCOON) în SRD
$2,751.98
1 Cisco Systems(CSCOON) în SVC
$624.7352
1 Cisco Systems(CSCOON) în SZL
L1,240.178
1 Cisco Systems(CSCOON) în TMT
m250.18
1 Cisco Systems(CSCOON) în TND
د.ت211.50932
1 Cisco Systems(CSCOON) în TTD
$483.9196
1 Cisco Systems(CSCOON) în UGX
Sh249,894.08
1 Cisco Systems(CSCOON) în XAF
Fr40,600.64
1 Cisco Systems(CSCOON) în XCD
$192.996
1 Cisco Systems(CSCOON) în XOF
Fr40,600.64
1 Cisco Systems(CSCOON) în XPF
Fr7,362.44
1 Cisco Systems(CSCOON) în BWP
P961.406
1 Cisco Systems(CSCOON) în BZD
$143.6748
1 Cisco Systems(CSCOON) în CVE
$6,839.2064
1 Cisco Systems(CSCOON) în DJF
Fr12,723.44
1 Cisco Systems(CSCOON) în DOP
$4,597.5936
1 Cisco Systems(CSCOON) în DZD
د.ج9,326.7104
1 Cisco Systems(CSCOON) în FJD
$162.9744
1 Cisco Systems(CSCOON) în GNF
Fr621,518.6
1 Cisco Systems(CSCOON) în GTQ
Q547.5368
1 Cisco Systems(CSCOON) în GYD
$14,950.7568
1 Cisco Systems(CSCOON) în ISK
kr9,006.48

Resursă Cisco Systems

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Cisco Systems, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Cisco Systems oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Cisco Systems

Cât valorează Cisco Systems (CSCOON) astăzi?
Prețul pe viu pentru CSCOON în USD este 71.48 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CSCOON în USD?
Prețul actual pentru CSCOON la USD este $ 71.48. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Cisco Systems?
Capitalizarea de piață pentru CSCOON este $ 1.77M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CSCOON?
Ofertă aflată în circulație pentru CSCOON este 24.79K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CSCOON?
CSCOON a obținut un preț ATH de 75.27336087226887 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CSCOON?
CSCOON a avut un preț ATL de 66.14352617950215 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CSCOON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CSCOON este $ 59.33K USD.
Va crește CSCOON în acest an?
CSCOON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CSCOON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:42:20 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

