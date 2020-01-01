Tokenomie pentru Cros (CROS) Descoperă informații cheie despre Cros (CROS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cros (CROS) Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). Pagină de internet oficială: https://www.cros.world Carte albă: https://docs.cros.world/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2 Cumpără CROS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cros (CROS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cros (CROS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 182.73K $ 182.73K $ 182.73K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 866.01M $ 866.01M $ 866.01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 211.00K $ 211.00K $ 211.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.3732 $ 0.3732 $ 0.3732 Minim dintotdeauna: $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 Preț curent: $ 0.000211 $ 0.000211 $ 0.000211 Află mai mult despre prețul tokenului Cros (CROS)

Tokenomie pentru Cros (CROS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cros (CROS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CROS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CROS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CROS, explorează prețul în direct al tokenului CROS!

Cum se cumpără CROS

Istoric de preț pentru Cros (CROS) Analiza istoricului de preț pentru CROS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru CROS

