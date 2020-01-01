Tokenomie pentru CRETA (CRETA) Descoperă informații cheie despre CRETA (CRETA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CRETA (CRETA) Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes. Pagină de internet oficială: https://creta.world/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x202655af326de310491cb54f120e02ee0da92b55

Tokenomie și analiză de preț pentru CRETA (CRETA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CRETA (CRETA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.47B $ 1.47B $ 1.47B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.58M $ 33.58M $ 33.58M Maxim dintotdeauna: $ 0.089 $ 0.089 $ 0.089 Minim dintotdeauna: $ 0.002823386193634558 $ 0.002823386193634558 $ 0.002823386193634558 Preț curent: $ 0.003358 $ 0.003358 $ 0.003358 Află mai mult despre prețul tokenului CRETA (CRETA)

Tokenomie pentru CRETA (CRETA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CRETA (CRETA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRETA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRETA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRETA, explorează prețul în direct al tokenului CRETA!

