Informații despre mETHProtocol (COOK) Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Pagină de internet oficială: https://www.mantle.xyz/meth Carte albă: https://docs.mantle.xyz/meth Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9F0C013016E8656bC256f948CD4B79ab25c7b94D

Tokenomie și analiză de preț pentru mETHProtocol (COOK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru mETHProtocol (COOK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 Ofertă totală: $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 59.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.0472 Minim dintotdeauna: $ 0.006439552372920454 Preț curent: $ 0.011961

Tokenomie pentru mETHProtocol (COOK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru mETHProtocol (COOK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COOK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COOK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COOK, explorează prețul în direct al tokenului COOK!

