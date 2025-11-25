Ce este COA

Informații de preț pentru COA

Tokenomie pentru Alliance Games (COA) Descoperă informații cheie despre Alliance Games (COA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Alliance Games (COA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alliance Games (COA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 908.23K $ 908.23K $ 908.23K Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 414.72M $ 414.72M $ 414.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.027 $ 0.027 $ 0.027 Minim dintotdeauna: $ 0.001969528474311044 $ 0.001969528474311044 $ 0.001969528474311044 Preț curent: $ 0.00219 $ 0.00219 $ 0.00219 Află mai mult despre prețul tokenului Alliance Games (COA) Cumpără COA acum!

Informații despre Alliance Games (COA) Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features. Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features. Pagină de internet oficială: https://alliancegames.xyz/ Carte albă: https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Tokenomie pentru Alliance Games (COA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alliance Games (COA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COA, explorează prețul în direct al tokenului COA!

Cum se cumpără COA Te interesează să adaugi Alliance Games (COA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru COA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra COA pe MEXC! Istoric de preț pentru Alliance Games (COA) Analiza istoricului de preț pentru COA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru COA! Predicție de preț pentru COA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COA? Pagina noastră de predicție de preț pentru COA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!