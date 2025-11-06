BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Alliance Games astăzi este 0.00274 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru COA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru COA pe MEXC acum.

Logo Alliance Games

Pret Alliance Games (COA)

Preț în timp real pentru 1 COA în USD:

$0.00274
$0.00274$0.00274
-5.51%1D
USD
Alliance Games (COA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:40:30 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Alliance Games (COA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00268
$ 0.00268$ 0.00268
Minim 24 h
$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321
Maxim 24 h

$ 0.00268
$ 0.00268$ 0.00268

$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.00274072518566106
$ 0.00274072518566106$ 0.00274072518566106

-1.44%

-5.51%

-40.57%

-40.57%

Prețul în timp real pentru Alliance Games (COA) este $ 0.00274. În ultimele 24 de ore, tokenul COA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00268 și un maxim de $ 0.00321, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COA este $ 0.03474769210606202, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00274072518566106.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COA s-a modificat cu -1.44% în decursul ultimei ore, cu -5.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Alliance Games (COA)

No.2043

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 9.76K
$ 9.76K$ 9.76K

$ 5.48M
$ 5.48M$ 5.48M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Alliance Games este $ 1.14M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 9.76K. Oferta aflată în circulație pentru COA este 414.42M, cu o ofertă totală de 2000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.48M.

Istoric de preț pentru Alliance Games (COA) USD

Urmărește modificările de preț pentru Alliance Games pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0001598-5.51%
30 de zile$ -0.00235-46.17%
60 de zile$ -0.00179-39.52%
90 de zile$ -0.00731-72.74%
Modificare de preț astăzi pentru Alliance Games

Astăzi, COA a înregistrat o modificare de $ -0.0001598 (-5.51%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Alliance Games

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00235 (-46.17%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Alliance Games

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, COA a văzut o modificare de $ -0.00179 (-39.52%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Alliance Games

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00731 (-72.74%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Alliance Games (COA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Alliance Games.

Ce este Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Tokenul Alliance Games este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Alliance Games. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru COA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Alliance Games pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Alliance Games fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Alliance Games (USD)

Ce valoare va avea Alliance Games (COA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Alliance Games (COA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Alliance Games.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Alliance Games!

Tokenomie pentru Alliance Games (COA)

Înțelegerea tokenomică a Alliance Games (COA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru COA!

Cum se cumpără Alliance Games (COA)

Vrei să știi cum să cumperi Alliance Games? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Alliance Games cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

COA în monede locale

Resursă Alliance Games

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Alliance Games, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Alliance Games oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Alliance Games

Cât valorează Alliance Games (COA) astăzi?
Prețul pe viu pentru COA în USD este 0.00274 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru COA în USD?
Prețul actual pentru COA la USD este $ 0.00274. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Alliance Games?
Capitalizarea de piață pentru COA este $ 1.14M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru COA?
Ofertă aflată în circulație pentru COA este 414.42M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru COA?
COA a obținut un preț ATH de 0.03474769210606202 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru COA?
COA a avut un preț ATL de 0.00274072518566106 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru COA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru COA este $ 9.76K USD.
Va crește COA în acest an?
COA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru COA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:40:30 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Alliance Games (COA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

