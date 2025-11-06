Ce este Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Tokenul Alliance Games este disponibil pe MEXC



Ce valoare va avea Alliance Games (COA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Alliance Games (COA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Alliance Games.

Tokenomie pentru Alliance Games (COA)

Înțelegerea tokenomică a Alliance Games (COA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru COA!

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Alliance Games Cât valorează Alliance Games (COA) astăzi? Prețul pe viu pentru COA în USD este 0.00274 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru COA în USD? $ 0.00274 . Consultă Prețul actual pentru COA la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Alliance Games? Capitalizarea de piață pentru COA este $ 1.14M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru COA? Ofertă aflată în circulație pentru COA este 414.42M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru COA? COA a obținut un preț ATH de 0.03474769210606202 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru COA? COA a avut un preț ATL de 0.00274072518566106 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru COA? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru COA este $ 9.76K USD . Va crește COA în acest an? COA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru COA pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Alliance Games (COA)

