Tokenomie pentru Clover Finance (CLV)

Informații despre Clover Finance (CLV) Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum's EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. Pagină de internet oficială: https://clv.org/ Carte albă: https://docs.clv.org/ Explorator de blocuri: https://clv.subscan.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Clover Finance (CLV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Clover Finance (CLV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.88M $ 20.88M $ 20.88M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.12M $ 34.12M $ 34.12M Maxim dintotdeauna: $ 2.173 $ 2.173 $ 2.173 Minim dintotdeauna: $ 0.016294094131601444 $ 0.016294094131601444 $ 0.016294094131601444 Preț curent: $ 0.01706 $ 0.01706 $ 0.01706 Află mai mult despre prețul tokenului Clover Finance (CLV)

Tokenomie pentru Clover Finance (CLV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Clover Finance (CLV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLV, explorează prețul în direct al tokenului CLV!

