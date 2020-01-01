Tokenomie pentru Clashub (CLASHUB) Descoperă informații cheie despre Clashub (CLASHUB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Clashub (CLASHUB) Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Pagină de internet oficială: https://clashub.io/ Carte albă: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15

Tokenomie și analiză de preț pentru Clashub (CLASHUB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Clashub (CLASHUB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 448.17K $ 448.17K $ 448.17K Ofertă totală: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ofertă aflată în circulație: $ 453.16M $ 453.16M $ 453.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 890.10K $ 890.10K $ 890.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Minim dintotdeauna: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Preț curent: $ 0.000989 $ 0.000989 $ 0.000989 Află mai mult despre prețul tokenului Clashub (CLASHUB)

Tokenomie pentru Clashub (CLASHUB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Clashub (CLASHUB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLASHUB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLASHUB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLASHUB, explorează prețul în direct al tokenului CLASHUB!

Cum se cumpără CLASHUB Te interesează să adaugi Clashub (CLASHUB) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CLASHUB, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CLASHUB pe MEXC!

Istoric de preț pentru Clashub (CLASHUB) Analiza istoricului de preț pentru CLASHUB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CLASHUB!

Predicție de preț pentru CLASHUB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CLASHUB? Pagina noastră de predicție de preț pentru CLASHUB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CLASHUB!

