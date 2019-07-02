Tokenomie pentru Chiliz (CHZ) Descoperă informații cheie despre Chiliz (CHZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Chiliz (CHZ) Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world's first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG. Pagină de internet oficială: https://www.chiliz.com/ Carte albă: https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://scan.chiliz.com/ Cumpără CHZ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Chiliz (CHZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Chiliz (CHZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 385.84M $ 385.84M $ 385.84M Ofertă totală: $ 10.01B $ 10.01B $ 10.01B Ofertă aflată în circulație: $ 10.01B $ 10.01B $ 10.01B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 385.84M $ 385.84M $ 385.84M Maxim dintotdeauna: $ 0.94781 $ 0.94781 $ 0.94781 Minim dintotdeauna: $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 Preț curent: $ 0.03856 $ 0.03856 $ 0.03856 Află mai mult despre prețul tokenului Chiliz (CHZ)

Tokenomie pentru Chiliz (CHZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Chiliz (CHZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHZ, explorează prețul în direct al tokenului CHZ!

Cum se cumpără CHZ Te interesează să adaugi Chiliz (CHZ) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CHZ, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CHZ pe MEXC!

Istoric de preț pentru Chiliz (CHZ) Analiza istoricului de preț pentru CHZ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CHZ!

Predicție de preț pentru CHZ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHZ? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHZ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHZ!

