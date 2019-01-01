Tokenomie pentru CHR (CHR) Descoperă informații cheie despre CHR (CHR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CHR (CHR) Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet

ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 Pagină de internet oficială: https://chromia.com/ Carte albă: https://chromia.com/documents/Chromia-_-Platform-white-paper2019.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.chromia.com/Mainnet Cumpără CHR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CHR (CHR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CHR (CHR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 69.10M $ 69.10M $ 69.10M Ofertă totală: $ 847.03M $ 847.03M $ 847.03M Ofertă aflată în circulație: $ 847.03M $ 847.03M $ 847.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M Maxim dintotdeauna: $ 0.3532 $ 0.3532 $ 0.3532 Minim dintotdeauna: $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 $ 0.00852539841207 Preț curent: $ 0.08158 $ 0.08158 $ 0.08158 Află mai mult despre prețul tokenului CHR (CHR)

Tokenomie pentru CHR (CHR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CHR (CHR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CHR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CHR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CHR, explorează prețul în direct al tokenului CHR!

Cum se cumpără CHR Te interesează să adaugi CHR (CHR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CHR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CHR pe MEXC!

Istoric de preț pentru CHR (CHR) Analiza istoricului de preț pentru CHR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CHR!

Predicție de preț pentru CHR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CHR? Pagina noastră de predicție de preț pentru CHR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CHR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!