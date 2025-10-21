Explorează tokenomia pentru CELDATAOLD (CELDATAOLD) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CELDATAOLD, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru CELDATAOLD (CELDATAOLD) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului CELDATAOLD, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!