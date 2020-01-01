Tokenomie pentru Canxium (CAU) Descoperă informații cheie despre Canxium (CAU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Canxium (CAU) Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand. Pagină de internet oficială: https://canxium.org/ Carte albă: https://canxium.org/whitepaper/abstract Explorator de blocuri: https://scan.canxium.org

Tokenomie și analiză de preț pentru Canxium (CAU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Canxium (CAU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 381.17K $ 381.17K $ 381.17K Ofertă totală: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ofertă aflată în circulație: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 437.20K $ 437.20K $ 437.20K Maxim dintotdeauna: $ 22 $ 22 $ 22 Minim dintotdeauna: $ 0.28122763045164456 $ 0.28122763045164456 $ 0.28122763045164456 Preț curent: $ 0.3094 $ 0.3094 $ 0.3094 Află mai mult despre prețul tokenului Canxium (CAU)

Tokenomie pentru Canxium (CAU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Canxium (CAU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAU, explorează prețul în direct al tokenului CAU!

