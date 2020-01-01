Tokenomie pentru DEXE (DEXE) Descoperă informații cheie despre DEXE (DEXE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DEXE (DEXE) Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Pagină de internet oficială: https://dexe.network/ Carte albă: https://whitepaper.dexe.network/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 Cumpără DEXE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DEXE (DEXE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DEXE (DEXE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 798.23M $ 798.23M $ 798.23M Ofertă totală: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Ofertă aflată în circulație: $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 919.98M $ 919.98M $ 919.98M Maxim dintotdeauna: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 Minim dintotdeauna: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 Preț curent: $ 9.533 $ 9.533 $ 9.533 Află mai mult despre prețul tokenului DEXE (DEXE)

Tokenomie pentru DEXE (DEXE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DEXE (DEXE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEXE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEXE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEXE, explorează prețul în direct al tokenului DEXE!

Cum se cumpără DEXE Te interesează să adaugi DEXE (DEXE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DEXE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DEXE pe MEXC!

Istoric de preț pentru DEXE (DEXE) Analiza istoricului de preț pentru DEXE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DEXE!

Predicție de preț pentru DEXE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEXE? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEXE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEXE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!