Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.

PozițieNo.2413

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.03%

Ofertă află în circulație918,228

Ofertă maximă0

Ofertă totală1,370,072.678937

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna21.283697721673946,2024-02-23

Cel mai mic preț0.2902892472489212,2025-05-06

Lanț de blocuri publicCAU

