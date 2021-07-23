Tokenomie pentru Coin98 (C98) Descoperă informații cheie despre Coin98 (C98), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Coin98 (C98) Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future. Pagină de internet oficială: https://www.coin98.com/ Carte albă: https://docs.coin98.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9

Tokenomie și analiză de preț pentru Coin98 (C98) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Coin98 (C98), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.56M $ 44.56M $ 44.56M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.56M $ 44.56M $ 44.56M Maxim dintotdeauna: $ 6.4344 $ 6.4344 $ 6.4344 Minim dintotdeauna: $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 Preț curent: $ 0.04456 $ 0.04456 $ 0.04456 Află mai mult despre prețul tokenului Coin98 (C98)

Tokenomie pentru Coin98 (C98): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Coin98 (C98) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri C98 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri C98 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru C98, explorează prețul în direct al tokenului C98!

Cum se cumpără C98 Te interesează să adaugi Coin98 (C98) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru C98, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra C98 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Coin98 (C98) Analiza istoricului de preț pentru C98 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru C98!

Predicție de preț pentru C98 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta C98? Pagina noastră de predicție de preț pentru C98 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul C98!

