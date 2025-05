C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

NumeC98

PozițieNo.532

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.84%

Ofertă află în circulație966,944,170

Ofertă maximă0

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii2021-07-23 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna6.41624891,2021-08-25

Cel mai mic preț0.045030844142757674,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereCoin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.