Informații despre Botto (BOTTO) Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Pagină de internet oficială: https://www.botto.com Carte albă: https://docs.botto.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba

Tokenomie și analiză de preț pentru Botto (BOTTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Botto (BOTTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.19M $ 10.19M $ 10.19M Ofertă totală: $ 93.87M $ 93.87M $ 93.87M Ofertă aflată în circulație: $ 49.50M $ 49.50M $ 49.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.58M $ 20.58M $ 20.58M Maxim dintotdeauna: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 Minim dintotdeauna: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 Preț curent: $ 0.2058 $ 0.2058 $ 0.2058 Află mai mult despre prețul tokenului Botto (BOTTO)

Tokenomie pentru Botto (BOTTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Botto (BOTTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOTTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOTTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOTTO, explorează prețul în direct al tokenului BOTTO!

Istoric de preț pentru Botto (BOTTO) Analiza istoricului de preț pentru BOTTO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BOTTO!

Predicție de preț pentru BOTTO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOTTO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOTTO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOTTO!

