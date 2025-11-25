Ce este BOOM

Capitalizare de piață: $ 2.91M
Ofertă totală: $ 999.99M
Ofertă aflată în circulație: $ 252.91M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.53M
Maxim dintotdeauna: $ 0.050751
Minim dintotdeauna: $ 0.006827737632749464
Preț curent: $ 0.011526

Informații despre Boom (BOOM) Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure. Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure. Pagină de internet oficială: https://boomai.io/ Carte albă: https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xcE7C3B5E058C196a0EAAa21F8E4BF8C2C07C2935

Tokenomie pentru Boom (BOOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Boom (BOOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOOM, explorează prețul în direct al tokenului BOOM!

Cum se cumpără BOOM Te interesează să adaugi Boom (BOOM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BOOM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BOOM pe MEXC! Istoric de preț pentru Boom (BOOM) Analiza istoricului de preț pentru BOOM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BOOM! Predicție de preț pentru BOOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOOM!

