Prețul în timp real pentru Boom astăzi este 0.01759 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOOM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOOM pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Boom astăzi este 0.01759 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOOM în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOOM pe MEXC acum.

Boom (BOOM) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:37:23 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Boom (BOOM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.017468
$ 0.017468$ 0.017468
Minim 24 h
$ 0.019183
$ 0.019183$ 0.019183
Maxim 24 h

$ 0.017468
$ 0.017468$ 0.017468

$ 0.019183
$ 0.019183$ 0.019183

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464

-1.13%

-7.90%

-31.20%

-31.20%

Prețul în timp real pentru Boom (BOOM) este $ 0.01759. În ultimele 24 de ore, tokenul BOOM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.017468 și un maxim de $ 0.019183, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOOM este $ 0.10212728909564246, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.006827737632749464.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOOM s-a modificat cu -1.13% în decursul ultimei ore, cu -7.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Boom (BOOM)

No.1426

$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M

$ 499.46K
$ 499.46K$ 499.46K

$ 17.59M
$ 17.59M$ 17.59M

245.72M
245.72M 245.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,990,145.496732
999,990,145.496732 999,990,145.496732

24.57%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Boom este $ 4.32M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 499.46K. Oferta aflată în circulație pentru BOOM este 245.72M, cu o ofertă totală de 999990145.496732. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.59M.

Istoric de preț pentru Boom (BOOM) USD

Urmărește modificările de preț pentru Boom pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00150966-7.90%
30 de zile$ -0.001839-9.47%
60 de zile$ +0.008771+99.45%
90 de zile$ +0.00364+26.09%
Modificare de preț astăzi pentru Boom

Astăzi, BOOM a înregistrat o modificare de $ -0.00150966 (-7.90%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Boom

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.001839 (-9.47%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Boom

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BOOM a văzut o modificare de $ +0.008771 (+99.45%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Boom

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.00364 (+26.09%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Boom (BOOM)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Boom.

Ce este Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Tokenul Boom este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Boom. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BOOM pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Boom pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Boom fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Boom (USD)

Ce valoare va avea Boom (BOOM) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Boom (BOOM) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Boom.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Boom!

Tokenomie pentru Boom (BOOM)

Înțelegerea tokenomică a Boom (BOOM) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BOOM!

Cum se cumpără Boom (BOOM)

Vrei să știi cum să cumperi Boom? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Boom cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BOOM în monede locale

Resursă Boom

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Boom, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Boom oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Boom

Cât valorează Boom (BOOM) astăzi?
Prețul pe viu pentru BOOM în USD este 0.01759 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BOOM în USD?
Prețul actual pentru BOOM la USD este $ 0.01759. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Boom?
Capitalizarea de piață pentru BOOM este $ 4.32M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BOOM?
Ofertă aflată în circulație pentru BOOM este 245.72M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BOOM?
BOOM a obținut un preț ATH de 0.10212728909564246 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BOOM?
BOOM a avut un preț ATL de 0.006827737632749464 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BOOM?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BOOM este $ 499.46K USD.
Va crește BOOM în acest an?
BOOM ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BOOM pentru o analiză mai aprofundată.
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

