Tokenomie și analiză de preț pentru BOMO on Base (BOMO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BOMO on Base (BOMO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 121.69K $ 121.69K $ 121.69K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 381.00M $ 381.00M $ 381.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 159.70K $ 159.70K $ 159.70K Maxim dintotdeauna: $ 0.02592 $ 0.02592 $ 0.02592 Minim dintotdeauna: $ 0.000006003498518756 $ 0.000006003498518756 $ 0.000006003498518756 Preț curent: $ 0.0003194 $ 0.0003194 $ 0.0003194 Află mai mult despre prețul tokenului BOMO on Base (BOMO) Cumpără BOMO acum!

Informații despre BOMO on Base (BOMO) Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance. Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance. Pagină de internet oficială: https://bomobase.fyi/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x0215eD0FE07951b2CD68e1b39fFbd0a841fE3C6E

Tokenomie pentru BOMO on Base (BOMO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BOMO on Base (BOMO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOMO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOMO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOMO, explorează prețul în direct al tokenului BOMO!

Cum se cumpără BOMO Te interesează să adaugi BOMO on Base (BOMO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BOMO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BOMO pe MEXC! Istoric de preț pentru BOMO on Base (BOMO) Analiza istoricului de preț pentru BOMO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BOMO! Predicție de preț pentru BOMO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOMO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOMO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOMO!

