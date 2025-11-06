Ce este BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre BOMO on Base Cât valorează BOMO on Base (BOMO) astăzi? Prețul pe viu pentru BOMO în USD este 0.000362 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru BOMO în USD? $ 0.000362 . Consultă Prețul actual pentru BOMO la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru BOMO on Base? Capitalizarea de piață pentru BOMO este $ 137.92K USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru BOMO? Ofertă aflată în circulație pentru BOMO este 381.00M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BOMO? BOMO a obținut un preț ATH de 0.022125194895044928 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BOMO? BOMO a avut un preț ATL de 0.000006003498518756 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru BOMO? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BOMO este $ 760.31 USD . Va crește BOMO în acest an? BOMO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BOMO pentru o analiză mai aprofundată.

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

