Prețul în timp real pentru BOMO on Base astăzi este 0.000362 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOMO în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOMO pe MEXC acum.

Logo BOMO on Base

Pret BOMO on Base (BOMO)

Preț în timp real pentru 1 BOMO în USD:

$0.000362
+3.31%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:37:16 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru BOMO on Base (BOMO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0003417
Minim 24 h
$ 0.0003621
Maxim 24 h

$ 0.0003417
$ 0.0003621
$ 0.022125194895044928
$ 0.000006003498518756
0.00%

+3.31%

-32.20%

-32.20%

Prețul în timp real pentru BOMO on Base (BOMO) este $ 0.000362. În ultimele 24 de ore, tokenul BOMO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0003417 și un maxim de $ 0.0003621, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOMO este $ 0.022125194895044928, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000006003498518756.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOMO s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu +3.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BOMO on Base (BOMO)

No.2978

$ 137.92K
$ 760.31
$ 181.00K
381.00M
500,000,000
500,000,000
76.20%

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru BOMO on Base este $ 137.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 760.31. Oferta aflată în circulație pentru BOMO este 381.00M, cu o ofertă totală de 500000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 181.00K.

Istoric de preț pentru BOMO on Base (BOMO) USD

Urmărește modificările de preț pentru BOMO on Base pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000011598+3.31%
30 de zile$ -0.004382-92.37%
60 de zile$ -0.01374-97.44%
90 de zile$ -0.004777-92.96%
Modificare de preț astăzi pentru BOMO on Base

Astăzi, BOMO a înregistrat o modificare de $ +0.000011598 (+3.31%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru BOMO on Base

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.004382 (-92.37%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru BOMO on Base

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BOMO a văzut o modificare de $ -0.01374 (-97.44%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru BOMO on Base

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.004777 (-92.96%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru BOMO on Base (BOMO)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru BOMO on Base.

Ce este BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Tokenul BOMO on Base este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile BOMO on Base. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BOMO pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre BOMO on Base pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare BOMO on Base fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru BOMO on Base (USD)

Ce valoare va avea BOMO on Base (BOMO) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale BOMO on Base (BOMO) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru BOMO on Base.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru BOMO on Base!

Tokenomie pentru BOMO on Base (BOMO)

Înțelegerea tokenomică a BOMO on Base (BOMO) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BOMO!

Cum se cumpără BOMO on Base (BOMO)

Vrei să știi cum să cumperi BOMO on Base? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra BOMO on Base cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BOMO în monede locale

1 BOMO on Base(BOMO) în VND
9.52603
1 BOMO on Base(BOMO) în AUD
A$0.00055748
1 BOMO on Base(BOMO) în GBP
0.00027512
1 BOMO on Base(BOMO) în EUR
0.00031132
1 BOMO on Base(BOMO) în USD
$0.000362
1 BOMO on Base(BOMO) în MYR
RM0.00151316
1 BOMO on Base(BOMO) în TRY
0.01524382
1 BOMO on Base(BOMO) în JPY
¥0.055386
1 BOMO on Base(BOMO) în ARS
ARS$0.52539594
1 BOMO on Base(BOMO) în RUB
0.02937992
1 BOMO on Base(BOMO) în INR
0.03208044
1 BOMO on Base(BOMO) în IDR
Rp6.03333092
1 BOMO on Base(BOMO) în PHP
0.0213399
1 BOMO on Base(BOMO) în EGP
￡E.0.01711898
1 BOMO on Base(BOMO) în BRL
R$0.00193308
1 BOMO on Base(BOMO) în CAD
C$0.00051042
1 BOMO on Base(BOMO) în BDT
0.04416762
1 BOMO on Base(BOMO) în NGN
0.52011436
1 BOMO on Base(BOMO) în COP
$1.38167798
1 BOMO on Base(BOMO) în ZAR
R.0.00628432
1 BOMO on Base(BOMO) în UAH
0.01522572
1 BOMO on Base(BOMO) în TZS
T.Sh.0.889434
1 BOMO on Base(BOMO) în VES
Bs0.080726
1 BOMO on Base(BOMO) în CLP
$0.341004
1 BOMO on Base(BOMO) în PKR
Rs0.10231568
1 BOMO on Base(BOMO) în KZT
0.19042286
1 BOMO on Base(BOMO) în THB
฿0.01173242
1 BOMO on Base(BOMO) în TWD
NT$0.0112039
1 BOMO on Base(BOMO) în AED
د.إ0.00132854
1 BOMO on Base(BOMO) în CHF
Fr0.0002896
1 BOMO on Base(BOMO) în HKD
HK$0.00281274
1 BOMO on Base(BOMO) în AMD
֏0.1384288
1 BOMO on Base(BOMO) în MAD
.د.م0.00337022
1 BOMO on Base(BOMO) în MXN
$0.00673682
1 BOMO on Base(BOMO) în SAR
ريال0.0013575
1 BOMO on Base(BOMO) în ETB
Br0.05556338
1 BOMO on Base(BOMO) în KES
KSh0.04674868
1 BOMO on Base(BOMO) în JOD
د.أ0.000256658
1 BOMO on Base(BOMO) în PLN
0.00133216
1 BOMO on Base(BOMO) în RON
лв0.0015928
1 BOMO on Base(BOMO) în SEK
kr0.00347158
1 BOMO on Base(BOMO) în BGN
лв0.00061178
1 BOMO on Base(BOMO) în HUF
Ft0.12115054
1 BOMO on Base(BOMO) în CZK
0.00763458
1 BOMO on Base(BOMO) în KWD
د.ك0.000111134
1 BOMO on Base(BOMO) în ILS
0.00118012
1 BOMO on Base(BOMO) în BOB
Bs0.0024978
1 BOMO on Base(BOMO) în AZN
0.0006154
1 BOMO on Base(BOMO) în TJS
SM0.00333764
1 BOMO on Base(BOMO) în GEL
0.00098102
1 BOMO on Base(BOMO) în AOA
Kz0.3302888
1 BOMO on Base(BOMO) în BHD
.د.ب0.000136474
1 BOMO on Base(BOMO) în BMD
$0.000362
1 BOMO on Base(BOMO) în DKK
kr0.00234214
1 BOMO on Base(BOMO) în HNL
L0.00951336
1 BOMO on Base(BOMO) în MUR
0.016652
1 BOMO on Base(BOMO) în NAD
$0.00628794
1 BOMO on Base(BOMO) în NOK
kr0.00369964
1 BOMO on Base(BOMO) în NZD
$0.00064074
1 BOMO on Base(BOMO) în PAB
B/.0.000362
1 BOMO on Base(BOMO) în PGK
K0.00154574
1 BOMO on Base(BOMO) în QAR
ر.ق0.00131768
1 BOMO on Base(BOMO) în RSD
дин.0.03679006
1 BOMO on Base(BOMO) în UZS
soʻm4.30952312
1 BOMO on Base(BOMO) în ALL
L0.03036094
1 BOMO on Base(BOMO) în ANG
ƒ0.00064798
1 BOMO on Base(BOMO) în AWG
ƒ0.0006516
1 BOMO on Base(BOMO) în BBD
$0.000724
1 BOMO on Base(BOMO) în BAM
KM0.00061178
1 BOMO on Base(BOMO) în BIF
Fr1.067538
1 BOMO on Base(BOMO) în BND
$0.0004706
1 BOMO on Base(BOMO) în BSD
$0.000362
1 BOMO on Base(BOMO) în JMD
$0.0580467
1 BOMO on Base(BOMO) în KHR
1.45381372
1 BOMO on Base(BOMO) în KMF
Fr0.154212
1 BOMO on Base(BOMO) în LAK
7.86956506
1 BOMO on Base(BOMO) în LKR
රු0.11036294
1 BOMO on Base(BOMO) în MDL
L0.00619382
1 BOMO on Base(BOMO) în MGA
Ar1.630629
1 BOMO on Base(BOMO) în MOP
P0.002896
1 BOMO on Base(BOMO) în MVR
0.0055748
1 BOMO on Base(BOMO) în MWK
MK0.6273822
1 BOMO on Base(BOMO) în MZN
MT0.0231499
1 BOMO on Base(BOMO) în NPR
रु0.0512954
1 BOMO on Base(BOMO) în PYG
2.567304
1 BOMO on Base(BOMO) în RWF
Fr0.525986
1 BOMO on Base(BOMO) în SBD
$0.00297564
1 BOMO on Base(BOMO) în SCR
0.00497388
1 BOMO on Base(BOMO) în SRD
$0.013937
1 BOMO on Base(BOMO) în SVC
$0.00316388
1 BOMO on Base(BOMO) în SZL
L0.0062807
1 BOMO on Base(BOMO) în TMT
m0.001267
1 BOMO on Base(BOMO) în TND
د.ت0.001071158
1 BOMO on Base(BOMO) în TTD
$0.00245074
1 BOMO on Base(BOMO) în UGX
Sh1.265552
1 BOMO on Base(BOMO) în XAF
Fr0.205616
1 BOMO on Base(BOMO) în XCD
$0.0009774
1 BOMO on Base(BOMO) în XOF
Fr0.205616
1 BOMO on Base(BOMO) în XPF
Fr0.037286
1 BOMO on Base(BOMO) în BWP
P0.0048689
1 BOMO on Base(BOMO) în BZD
$0.00072762
1 BOMO on Base(BOMO) în CVE
$0.03463616
1 BOMO on Base(BOMO) în DJF
Fr0.064436
1 BOMO on Base(BOMO) în DOP
$0.02328384
1 BOMO on Base(BOMO) în DZD
د.ج0.04723376
1 BOMO on Base(BOMO) în FJD
$0.00082536
1 BOMO on Base(BOMO) în GNF
Fr3.14759
1 BOMO on Base(BOMO) în GTQ
Q0.00277292
1 BOMO on Base(BOMO) în GYD
$0.07571592
1 BOMO on Base(BOMO) în ISK
kr0.045612

Resursă BOMO on Base

Pentru o înțelegere mai aprofundată a BOMO on Base, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web BOMO on Base oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre BOMO on Base

Cât valorează BOMO on Base (BOMO) astăzi?
Prețul pe viu pentru BOMO în USD este 0.000362 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BOMO în USD?
Prețul actual pentru BOMO la USD este $ 0.000362. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru BOMO on Base?
Capitalizarea de piață pentru BOMO este $ 137.92K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BOMO?
Ofertă aflată în circulație pentru BOMO este 381.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BOMO?
BOMO a obținut un preț ATH de 0.022125194895044928 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BOMO?
BOMO a avut un preț ATL de 0.000006003498518756 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BOMO?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BOMO este $ 760.31 USD.
Va crește BOMO în acest an?
BOMO ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BOMO pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:37:16 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru BOMO on Base (BOMO)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

