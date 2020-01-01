Tokenomie pentru Blockasset (BLOCKASSET) Descoperă informații cheie despre Blockasset (BLOCKASSET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Blockasset (BLOCKASSET) Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Pagină de internet oficială: https://blockasset.co/ Carte albă: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Cumpără BLOCKASSET acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Blockasset (BLOCKASSET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blockasset (BLOCKASSET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ofertă totală: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M Ofertă aflată în circulație: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.2475 $ 0.2475 $ 0.2475 Minim dintotdeauna: $ 0.004223815363004244 $ 0.004223815363004244 $ 0.004223815363004244 Preț curent: $ 0.00453 $ 0.00453 $ 0.00453 Află mai mult despre prețul tokenului Blockasset (BLOCKASSET)

Tokenomie pentru Blockasset (BLOCKASSET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blockasset (BLOCKASSET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLOCKASSET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLOCKASSET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLOCKASSET, explorează prețul în direct al tokenului BLOCKASSET!

Istoric de preț pentru Blockasset (BLOCKASSET) Analiza istoricului de preț pentru BLOCKASSET ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BLOCKASSET!

Predicție de preț pentru BLOCKASSET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLOCKASSET? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLOCKASSET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLOCKASSET!

