Tokenomie pentru Epic Chain (EPIC) Descoperă informații cheie despre Epic Chain (EPIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Epic Chain (EPIC) Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world's first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets. Pagină de internet oficială: https://epicchain.io/ Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E

Tokenomie și analiză de preț pentru Epic Chain (EPIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Epic Chain (EPIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 50.59M Ofertă totală: $ 30.00M Ofertă aflată în circulație: $ 30.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.59M Maxim dintotdeauna: $ 3.2249 Minim dintotdeauna: $ 0.7252176173070083 Preț curent: $ 1.6863

Tokenomie pentru Epic Chain (EPIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Epic Chain (EPIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EPIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EPIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Cum se cumpără EPIC Te interesează să adaugi Epic Chain (EPIC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EPIC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Epic Chain (EPIC) Analiza istoricului de preț pentru EPIC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru EPIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EPIC? Pagina noastră de predicție de preț pentru EPIC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

