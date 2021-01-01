Tokenomie pentru Bitget Token (BGB) Descoperă informații cheie despre Bitget Token (BGB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bitget Token (BGB) Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Pagină de internet oficială: https://www.bitget.com/ Carte albă: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitget Token (BGB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitget Token (BGB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B Ofertă totală: $ 919.99M $ 919.99M $ 919.99M Ofertă aflată în circulație: $ 696.22M $ 696.22M $ 696.22M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.31B $ 10.31B $ 10.31B Maxim dintotdeauna: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Minim dintotdeauna: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 Preț curent: $ 5.15446 $ 5.15446 $ 5.15446 Află mai mult despre prețul tokenului Bitget Token (BGB)

Tokenomie pentru Bitget Token (BGB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitget Token (BGB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BGB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BGB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BGB, explorează prețul în direct al tokenului BGB!

Cum se cumpără BGB Te interesează să adaugi Bitget Token (BGB) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BGB, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BGB pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bitget Token (BGB) Analiza istoricului de preț pentru BGB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BGB!

Predicție de preț pentru BGB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BGB? Pagina noastră de predicție de preț pentru BGB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BGB!

