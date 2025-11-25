Ce este BBSNEK

Tokenomie și analiză de preț pentru BBSNEK (BBSNEK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BBSNEK (BBSNEK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 69.70B $ 69.70B $ 69.70B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 970.92K $ 970.92K $ 970.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.00006654 $ 0.00006654 $ 0.00006654 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00001393 $ 0.00001393 $ 0.00001393 Află mai mult despre prețul tokenului BBSNEK (BBSNEK) Cumpără BBSNEK acum!

Informații despre BBSNEK (BBSNEK) Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth. Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth. Pagină de internet oficială: https://babysnek.io/ Carte albă: https://babysnek.io/Whitepaper_Rev._5.pdf Explorator de blocuri: https://cardanoscan.io/token/7507734918533b3b896241b4704f3d4ce805256b01da6fcede43043642616279534e454b

Tokenomie pentru BBSNEK (BBSNEK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BBSNEK (BBSNEK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BBSNEK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BBSNEK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BBSNEK, explorează prețul în direct al tokenului BBSNEK!

Cum se cumpără BBSNEK Te interesează să adaugi BBSNEK (BBSNEK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BBSNEK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BBSNEK pe MEXC!

