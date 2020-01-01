Tokenomie pentru Lorenzo Protocol (BANK) Descoperă informații cheie despre Lorenzo Protocol (BANK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lorenzo Protocol (BANK) Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. Pagină de internet oficială: https://www.lorenzo-protocol.xyz Carte albă: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF Cumpără BANK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lorenzo Protocol (BANK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lorenzo Protocol (BANK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.91M $ 33.91M $ 33.91M Ofertă totală: $ 527.92M $ 527.92M $ 527.92M Ofertă aflată în circulație: $ 446.36M $ 446.36M $ 446.36M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 159.52M $ 159.52M $ 159.52M Maxim dintotdeauna: $ 0.11892 $ 0.11892 $ 0.11892 Minim dintotdeauna: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 Preț curent: $ 0.07596 $ 0.07596 $ 0.07596 Află mai mult despre prețul tokenului Lorenzo Protocol (BANK)

Tokenomie pentru Lorenzo Protocol (BANK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lorenzo Protocol (BANK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BANK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BANK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BANK, explorează prețul în direct al tokenului BANK!

Cum se cumpără BANK Te interesează să adaugi Lorenzo Protocol (BANK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BANK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BANK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Lorenzo Protocol (BANK) Analiza istoricului de preț pentru BANK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BANK!

Predicție de preț pentru BANK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BANK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BANK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BANK!

