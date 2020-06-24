Tokenomie pentru balancer (BAL) Descoperă informații cheie despre balancer (BAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre balancer (BAL) Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Pagină de internet oficială: https://balancer.fi/ Carte albă: https://docs.balancer.fi/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D

Tokenomie și analiză de preț pentru balancer (BAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru balancer (BAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 72.85M Ofertă totală: $ 69.96M Ofertă aflată în circulație: $ 67.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 104.07M Maxim dintotdeauna: $ 74.82807 Minim dintotdeauna: $ 0.7530492732247144 Preț curent: $ 1.0824

Tokenomie pentru balancer (BAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru balancer (BAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAL, explorează prețul în direct al tokenului BAL!

Istoric de preț pentru balancer (BAL) Analiza istoricului de preț pentru BAL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BAL!

Predicție de preț pentru BAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru BAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BAL!

