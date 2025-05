BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

NumeBAL

PozițieNo.446

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)31.51%

Ofertă află în circulație63,562,999.48327628

Ofertă maximă96,150,704

Ofertă totală68,531,036.04682502

Rată de circulație0.661%

Data emiterii2020-06-24 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna74.77226165,2021-05-04

Cel mai mic preț0.7530492732247144,2025-04-08

Lanț de blocuri publicETH

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.