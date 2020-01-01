Tokenomie pentru Bakery (BAKE) Descoperă informații cheie despre Bakery (BAKE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bakery (BAKE) Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. Pagină de internet oficială: https://www.bakeryswap.org/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 Cumpără BAKE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bakery (BAKE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bakery (BAKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.27M $ 11.27M $ 11.27M Ofertă totală: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M Ofertă aflată în circulație: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.27M $ 11.27M $ 11.27M Maxim dintotdeauna: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 Minim dintotdeauna: $ 0.00756707 $ 0.00756707 $ 0.00756707 Preț curent: $ 0.03888 $ 0.03888 $ 0.03888 Află mai mult despre prețul tokenului Bakery (BAKE)

Tokenomie pentru Bakery (BAKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bakery (BAKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAKE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAKE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAKE, explorează prețul în direct al tokenului BAKE!

Cum se cumpără BAKE Te interesează să adaugi Bakery (BAKE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BAKE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BAKE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bakery (BAKE) Analiza istoricului de preț pentru BAKE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BAKE!

Predicție de preț pentru BAKE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BAKE? Pagina noastră de predicție de preț pentru BAKE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BAKE!

