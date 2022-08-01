Tokenomie pentru Aventus (AVT) Descoperă informații cheie despre Aventus (AVT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aventus (AVT) The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. Pagină de internet oficială: https://www.aventus.io/ Carte albă: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f

Tokenomie și analiză de preț pentru Aventus (AVT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aventus (AVT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.23M $ 9.23M $ 9.23M Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.38M $ 15.38M $ 15.38M Maxim dintotdeauna: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 Minim dintotdeauna: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 Preț curent: $ 1.5381 $ 1.5381 $ 1.5381 Află mai mult despre prețul tokenului Aventus (AVT)

Tokenomie pentru Aventus (AVT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aventus (AVT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AVT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AVT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AVT, explorează prețul în direct al tokenului AVT!

Cum se cumpără AVT Te interesează să adaugi Aventus (AVT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AVT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AVT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Aventus (AVT) Analiza istoricului de preț pentru AVT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AVT!

Predicție de preț pentru AVT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AVT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AVT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AVT!

