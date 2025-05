AVT

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

NumeAVT

PozițieNo.1104

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)7.54%

Ofertă află în circulație6,000,000

Ofertă maximă10,000,000

Ofertă totală10,000,000

Rată de circulație0.6%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna11.093199729919434,2017-09-12

Cel mai mic preț0.0291590858799,2020-05-06

Lanț de blocuri publicETH

Sector

