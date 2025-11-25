Ce este AVNT

Tokenomie și analiză de preț pentru Avantis (AVNT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Avantis (AVNT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 100.29M $ 100.29M $ 100.29M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 258.21M $ 258.21M $ 258.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 388.40M $ 388.40M $ 388.40M Maxim dintotdeauna: $ 2.75 $ 2.75 $ 2.75 Minim dintotdeauna: $ 0.17956381875221758 $ 0.17956381875221758 $ 0.17956381875221758 Preț curent: $ 0.3884 $ 0.3884 $ 0.3884 Află mai mult despre prețul tokenului Avantis (AVNT) Cumpără AVNT acum!

Informații despre Avantis (AVNT) Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment. Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment. Pagină de internet oficială: https://www.avantisfi.com/ Carte albă: https://docs.avantisfi.com/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Tokenomie pentru Avantis (AVNT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Avantis (AVNT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AVNT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AVNT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AVNT, explorează prețul în direct al tokenului AVNT!

Cum se cumpără AVNT Te interesează să adaugi Avantis (AVNT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AVNT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AVNT pe MEXC! Istoric de preț pentru Avantis (AVNT) Analiza istoricului de preț pentru AVNT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AVNT! Predicție de preț pentru AVNT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AVNT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AVNT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AVNT!

