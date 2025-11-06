Ce este Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Tokenul Avantis este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Avantis. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AVNT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre Avantis pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Avantis fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Avantis (USD)

Ce valoare va avea Avantis (AVNT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Avantis (AVNT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Avantis.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Avantis!

Tokenomie pentru Avantis (AVNT)

Înțelegerea tokenomică a Avantis (AVNT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AVNT!

Cum se cumpără Avantis (AVNT)

Vrei să știi cum să cumperi Avantis? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Avantis cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AVNT în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă Avantis

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Avantis, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Avantis Cât valorează Avantis (AVNT) astăzi? Prețul pe viu pentru AVNT în USD este 0.5026 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru AVNT în USD? $ 0.5026 . Consultă Prețul actual pentru AVNT la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Avantis? Capitalizarea de piață pentru AVNT este $ 129.77M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru AVNT? Ofertă aflată în circulație pentru AVNT este 258.21M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AVNT? AVNT a obținut un preț ATH de 2.662191408541985 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AVNT? AVNT a avut un preț ATL de 0.17956381875221758 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru AVNT? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AVNT este $ 836.68K USD . Va crește AVNT în acest an? AVNT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AVNT pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Avantis (AVNT)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

