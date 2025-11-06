BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Avantis astăzi este 0.5026 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AVNT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AVNT pe MEXC acum.

Mai multe despre AVNT

Informații de preț pentru AVNT

Ce este AVNT

Carte albă pentru AVNT

Pagina oficială pentru AVNT

Tokenomie pentru AVNT

Prognoza prețurilor pentru AVNT

Istoric AVNT

Ghid de cumpărare AVNT

Convertor valutar AVNT în fiduciar

AVNT Spot

Contracte la termenAVNT USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Avantis

Pret Avantis (AVNT)

Preț în timp real pentru 1 AVNT în USD:

-7.94%1D
USD
Avantis (AVNT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:34:31 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Avantis (AVNT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

-0.64%

-7.93%

-13.78%

-13.78%

Prețul în timp real pentru Avantis (AVNT) este $ 0.5026. În ultimele 24 de ore, tokenul AVNT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.5003 și un maxim de $ 0.5559, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AVNT este $ 2.662191408541985, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.17956381875221758.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AVNT s-a modificat cu -0.64% în decursul ultimei ore, cu -7.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Avantis (AVNT)

No.254

25.82%

0.01%

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Avantis este $ 129.77M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 836.68K. Oferta aflată în circulație pentru AVNT este 258.21M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 502.60M.

Istoric de preț pentru Avantis (AVNT) USD

Urmărește modificările de preț pentru Avantis pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.043159-7.93%
30 de zile$ -0.4947-49.61%
60 de zile$ +0.4526+905.20%
90 de zile$ +0.4526+905.20%
Modificare de preț astăzi pentru Avantis

Astăzi, AVNT a înregistrat o modificare de $ -0.043159 (-7.93%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Avantis

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.4947 (-49.61%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Avantis

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AVNT a văzut o modificare de $ +0.4526 (+905.20%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Avantis

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.4526 (+905.20%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Avantis (AVNT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Avantis.

Ce este Avantis (AVNT)

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Tokenul Avantis este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Avantis. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AVNT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Avantis pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Avantis fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Avantis (USD)

Ce valoare va avea Avantis (AVNT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Avantis (AVNT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Avantis.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Avantis!

Tokenomie pentru Avantis (AVNT)

Înțelegerea tokenomică a Avantis (AVNT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AVNT!

Cum se cumpără Avantis (AVNT)

Vrei să știi cum să cumperi Avantis? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Avantis cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AVNT în monede locale

1 Avantis(AVNT) în VND
13,225.919
1 Avantis(AVNT) în AUD
A$0.774004
1 Avantis(AVNT) în GBP
0.381976
1 Avantis(AVNT) în EUR
0.432236
1 Avantis(AVNT) în USD
$0.5026
1 Avantis(AVNT) în MYR
RM2.100868
1 Avantis(AVNT) în TRY
21.164486
1 Avantis(AVNT) în JPY
¥76.8978
1 Avantis(AVNT) în ARS
ARS$729.458562
1 Avantis(AVNT) în RUB
40.791016
1 Avantis(AVNT) în INR
44.540412
1 Avantis(AVNT) în IDR
Rp8,376.663316
1 Avantis(AVNT) în PHP
29.62827
1 Avantis(AVNT) în EGP
￡E.23.767954
1 Avantis(AVNT) în BRL
R$2.683884
1 Avantis(AVNT) în CAD
C$0.708666
1 Avantis(AVNT) în BDT
61.322226
1 Avantis(AVNT) în NGN
722.125628
1 Avantis(AVNT) în COP
$1,918.318654
1 Avantis(AVNT) în ZAR
R.8.725136
1 Avantis(AVNT) în UAH
21.139356
1 Avantis(AVNT) în TZS
T.Sh.1,234.8882
1 Avantis(AVNT) în VES
Bs112.0798
1 Avantis(AVNT) în CLP
$473.4492
1 Avantis(AVNT) în PKR
Rs142.054864
1 Avantis(AVNT) în KZT
264.382678
1 Avantis(AVNT) în THB
฿16.289266
1 Avantis(AVNT) în TWD
NT$15.55547
1 Avantis(AVNT) în AED
د.إ1.844542
1 Avantis(AVNT) în CHF
Fr0.40208
1 Avantis(AVNT) în HKD
HK$3.905202
1 Avantis(AVNT) în AMD
֏192.19424
1 Avantis(AVNT) în MAD
.د.م4.679206
1 Avantis(AVNT) în MXN
$9.353386
1 Avantis(AVNT) în SAR
ريال1.88475
1 Avantis(AVNT) în ETB
Br77.144074
1 Avantis(AVNT) în KES
KSh64.905764
1 Avantis(AVNT) în JOD
د.أ0.3563434
1 Avantis(AVNT) în PLN
1.849568
1 Avantis(AVNT) în RON
лв2.21144
1 Avantis(AVNT) în SEK
kr4.819934
1 Avantis(AVNT) în BGN
лв0.849394
1 Avantis(AVNT) în HUF
Ft168.205142
1 Avantis(AVNT) în CZK
10.599834
1 Avantis(AVNT) în KWD
د.ك0.1542982
1 Avantis(AVNT) în ILS
1.638476
1 Avantis(AVNT) în BOB
Bs3.46794
1 Avantis(AVNT) în AZN
0.85442
1 Avantis(AVNT) în TJS
SM4.633972
1 Avantis(AVNT) în GEL
1.362046
1 Avantis(AVNT) în AOA
Kz458.57224
1 Avantis(AVNT) în BHD
.د.ب0.1894802
1 Avantis(AVNT) în BMD
$0.5026
1 Avantis(AVNT) în DKK
kr3.251822
1 Avantis(AVNT) în HNL
L13.208328
1 Avantis(AVNT) în MUR
23.1196
1 Avantis(AVNT) în NAD
$8.730162
1 Avantis(AVNT) în NOK
kr5.136572
1 Avantis(AVNT) în NZD
$0.889602
1 Avantis(AVNT) în PAB
B/.0.5026
1 Avantis(AVNT) în PGK
K2.146102
1 Avantis(AVNT) în QAR
ر.ق1.829464
1 Avantis(AVNT) în RSD
дин.51.079238
1 Avantis(AVNT) în UZS
soʻm5,983.332376
1 Avantis(AVNT) în ALL
L42.153062
1 Avantis(AVNT) în ANG
ƒ0.899654
1 Avantis(AVNT) în AWG
ƒ0.90468
1 Avantis(AVNT) în BBD
$1.0052
1 Avantis(AVNT) în BAM
KM0.849394
1 Avantis(AVNT) în BIF
Fr1,482.1674
1 Avantis(AVNT) în BND
$0.65338
1 Avantis(AVNT) în BSD
$0.5026
1 Avantis(AVNT) în JMD
$80.59191
1 Avantis(AVNT) în KHR
2,018.471756
1 Avantis(AVNT) în KMF
Fr214.1076
1 Avantis(AVNT) în LAK
10,926.086738
1 Avantis(AVNT) în LKR
රු153.227662
1 Avantis(AVNT) în MDL
L8.599486
1 Avantis(AVNT) în MGA
Ar2,263.9617
1 Avantis(AVNT) în MOP
P4.0208
1 Avantis(AVNT) în MVR
7.74004
1 Avantis(AVNT) în MWK
MK871.05606
1 Avantis(AVNT) în MZN
MT32.14127
1 Avantis(AVNT) în NPR
रु71.21842
1 Avantis(AVNT) în PYG
3,564.4392
1 Avantis(AVNT) în RWF
Fr730.2778
1 Avantis(AVNT) în SBD
$4.131372
1 Avantis(AVNT) în SCR
6.905724
1 Avantis(AVNT) în SRD
$19.3501
1 Avantis(AVNT) în SVC
$4.392724
1 Avantis(AVNT) în SZL
L8.72011
1 Avantis(AVNT) în TMT
m1.7591
1 Avantis(AVNT) în TND
د.ت1.4871934
1 Avantis(AVNT) în TTD
$3.402602
1 Avantis(AVNT) în UGX
Sh1,757.0896
1 Avantis(AVNT) în XAF
Fr285.4768
1 Avantis(AVNT) în XCD
$1.35702
1 Avantis(AVNT) în XOF
Fr285.4768
1 Avantis(AVNT) în XPF
Fr51.7678
1 Avantis(AVNT) în BWP
P6.75997
1 Avantis(AVNT) în BZD
$1.010226
1 Avantis(AVNT) în CVE
$48.088768
1 Avantis(AVNT) în DJF
Fr89.4628
1 Avantis(AVNT) în DOP
$32.327232
1 Avantis(AVNT) în DZD
د.ج65.579248
1 Avantis(AVNT) în FJD
$1.145928
1 Avantis(AVNT) în GNF
Fr4,370.107
1 Avantis(AVNT) în GTQ
Q3.849916
1 Avantis(AVNT) în GYD
$105.123816
1 Avantis(AVNT) în ISK
kr63.3276

Resursă Avantis

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Avantis, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Avantis oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Avantis

Cât valorează Avantis (AVNT) astăzi?
Prețul pe viu pentru AVNT în USD este 0.5026 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AVNT în USD?
Prețul actual pentru AVNT la USD este $ 0.5026. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Avantis?
Capitalizarea de piață pentru AVNT este $ 129.77M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AVNT?
Ofertă aflată în circulație pentru AVNT este 258.21M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AVNT?
AVNT a obținut un preț ATH de 2.662191408541985 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AVNT?
AVNT a avut un preț ATL de 0.17956381875221758 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AVNT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AVNT este $ 836.68K USD.
Va crește AVNT în acest an?
AVNT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AVNT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:34:31 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Avantis (AVNT)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator AVNT în USD

Sumă

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.5026 USD

Tranzacționează AVNT

AVNT/USDT
$0.5004
$0.5004$0.5004
-7.97%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

