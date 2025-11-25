Ce este AVIAH

Informații despre AVIAH Protocol (AVIAH) AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem. AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem. Pagină de internet oficială: https://aviah.ai/ Carte albă: https://aviah.gitbook.io/aviah-protocol-white-paper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/HdYskPuX5cBApzGqFtoyKdzLxfsLCQxucQfmX2FiquWo

Tokenomie pentru AVIAH Protocol (AVIAH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AVIAH Protocol (AVIAH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AVIAH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AVIAH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AVIAH, explorează prețul în direct al tokenului AVIAH!

Cum se cumpără AVIAH Te interesează să adaugi AVIAH Protocol (AVIAH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AVIAH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AVIAH pe MEXC! Istoric de preț pentru AVIAH Protocol (AVIAH) Analiza istoricului de preț pentru AVIAH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AVIAH! Predicție de preț pentru AVIAH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AVIAH? Pagina noastră de predicție de preț pentru AVIAH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AVIAH!

