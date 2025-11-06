Ce este AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

Resursă AVIAH Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a AVIAH Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre AVIAH Protocol Cât valorează AVIAH Protocol (AVIAH) astăzi? Prețul pe viu pentru AVIAH în USD este 6.098 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru AVIAH în USD? $ 6.098 . Consultă Prețul actual pentru AVIAH la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru AVIAH Protocol? Capitalizarea de piață pentru AVIAH este -- USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru AVIAH? Ofertă aflată în circulație pentru AVIAH este -- USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AVIAH? AVIAH a obținut un preț ATH de -- USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AVIAH? AVIAH a avut un preț ATL de -- USD . Care este volumul de tranzacționare pentru AVIAH? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AVIAH este $ 68.36K USD . Va crește AVIAH în acest an? AVIAH ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AVIAH pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru AVIAH Protocol (AVIAH)

