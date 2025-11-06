BursăDEX+
Prețul în timp real pentru AVIAH Protocol astăzi este 6.098 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru AVIAH în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru AVIAH pe MEXC acum.

Mai multe despre AVIAH

Informații de preț pentru AVIAH

Ce este AVIAH

Carte albă pentru AVIAH

Pagina oficială pentru AVIAH

Tokenomie pentru AVIAH

Prognoza prețurilor pentru AVIAH

Istoric AVIAH

Ghid de cumpărare AVIAH

Convertor valutar AVIAH în fiduciar

AVIAH Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo AVIAH Protocol

Pret AVIAH Protocol (AVIAH)

Preț în timp real pentru 1 AVIAH în USD:

$6.098
+0.04%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:34:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 6.09
Minim 24 h
$ 6.134
Maxim 24 h

$ 6.09
$ 6.134
--
--
-0.05%

+0.04%

-0.75%

-0.75%

Prețul în timp real pentru AVIAH Protocol (AVIAH) este $ 6.098. În ultimele 24 de ore, tokenul AVIAH a fost tranzacționat între un minim de $ 6.09 și un maxim de $ 6.134, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AVIAH este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AVIAH s-a modificat cu -0.05% în decursul ultimei ore, cu +0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AVIAH Protocol (AVIAH)

--
$ 68.36K
$ 30.49B
--
5,000,000,000
SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru AVIAH Protocol este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 68.36K. Oferta aflată în circulație pentru AVIAH este --, cu o ofertă totală de 5000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.49B.

Istoric de preț pentru AVIAH Protocol (AVIAH) USD

Urmărește modificările de preț pentru AVIAH Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00244+0.04%
30 de zile$ +0.377+6.58%
60 de zile$ +3.598+143.92%
90 de zile$ +3.598+143.92%
Modificare de preț astăzi pentru AVIAH Protocol

Astăzi, AVIAH a înregistrat o modificare de $ +0.00244 (+0.04%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru AVIAH Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.377 (+6.58%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru AVIAH Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, AVIAH a văzut o modificare de $ +3.598 (+143.92%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru AVIAH Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +3.598 (+143.92%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru AVIAH Protocol (AVIAH)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru AVIAH Protocol.

Ce este AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

Tokenul AVIAH Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile AVIAH Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru AVIAH pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre AVIAH Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare AVIAH Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru AVIAH Protocol (USD)

Ce valoare va avea AVIAH Protocol (AVIAH) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale AVIAH Protocol (AVIAH) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru AVIAH Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru AVIAH Protocol!

Tokenomie pentru AVIAH Protocol (AVIAH)

Înțelegerea tokenomică a AVIAH Protocol (AVIAH) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru AVIAH!

Cum se cumpără AVIAH Protocol (AVIAH)

Vrei să știi cum să cumperi AVIAH Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra AVIAH Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

AVIAH în monede locale

1 AVIAH Protocol(AVIAH) în VND
160,468.87
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în AUD
A$9.39092
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în GBP
4.63448
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în EUR
5.24428
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în USD
$6.098
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MYR
RM25.48964
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în TRY
256.78678
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în JPY
¥932.994
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în ARS
ARS$8,850.45426
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în RUB
494.91368
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în INR
540.40476
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în IDR
Rp101,633.29268
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în PHP
359.4771
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în EGP
￡E.288.37442
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BRL
R$32.56332
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în CAD
C$8.59818
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BDT
744.01698
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în NGN
8,761.48444
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în COP
$23,274.78542
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în ZAR
R.105.86128
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în UAH
256.48188
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în TZS
T.Sh.14,982.786
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în VES
Bs1,359.854
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în CLP
$5,744.316
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în PKR
Rs1,723.53872
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în KZT
3,207.73094
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în THB
฿197.63618
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în TWD
NT$188.7331
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în AED
د.إ22.37966
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în CHF
Fr4.8784
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în HKD
HK$47.38146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în AMD
֏2,331.8752
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MAD
.د.م56.77238
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MXN
$113.48378
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în SAR
ريال22.8675
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în ETB
Br935.98202
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în KES
KSh787.49572
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în JOD
د.أ4.323482
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în PLN
22.44064
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în RON
лв26.8312
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în SEK
kr58.47982
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BGN
лв10.30562
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în HUF
Ft2,040.81766
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în CZK
128.60682
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în KWD
د.ك1.872086
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în ILS
19.87948
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BOB
Bs42.0762
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în AZN
10.3666
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în TJS
SM56.22356
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în GEL
16.52558
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în AOA
Kz5,563.8152
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BHD
.د.ب2.298946
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BMD
$6.098
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în DKK
kr39.45406
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în HNL
L160.25544
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MUR
280.508
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în NAD
$105.92226
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în NOK
kr62.32156
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în NZD
$10.79346
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în PAB
B/.6.098
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în PGK
K26.03846
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în QAR
ر.ق22.19672
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în RSD
дин.619.73974
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în UZS
soʻm72,595.22648
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în ALL
L511.43926
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în ANG
ƒ10.91542
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în AWG
ƒ10.9764
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BBD
$12.196
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BAM
KM10.30562
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BIF
Fr17,983.002
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BND
$7.9274
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BSD
$6.098
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în JMD
$977.8143
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în KHR
24,489.93388
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în KMF
Fr2,597.748
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în LAK
132,565.21474
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în LKR
රු1,859.09726
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MDL
L104.33678
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MGA
Ar27,468.441
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MOP
P48.784
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MVR
93.9092
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MWK
MK10,568.4438
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în MZN
MT389.9671
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în NPR
रु864.0866
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în PYG
43,247.016
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în RWF
Fr8,860.394
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în SBD
$50.12556
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în SCR
83.78652
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în SRD
$234.773
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în SVC
$53.29652
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în SZL
L105.8003
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în TMT
m21.343
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în TND
د.ت18.043982
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în TTD
$41.28346
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în UGX
Sh21,318.608
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în XAF
Fr3,463.664
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în XCD
$16.4646
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în XOF
Fr3,463.664
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în XPF
Fr628.094
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BWP
P82.0181
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în BZD
$12.25698
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în CVE
$583.45664
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în DJF
Fr1,085.444
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în DOP
$392.22336
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în DZD
د.ج795.66704
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în FJD
$13.90344
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în GNF
Fr53,022.11
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în GTQ
Q46.71068
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în GYD
$1,275.45768
1 AVIAH Protocol(AVIAH) în ISK
kr768.348

Resursă AVIAH Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a AVIAH Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web AVIAH Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre AVIAH Protocol

Cât valorează AVIAH Protocol (AVIAH) astăzi?
Prețul pe viu pentru AVIAH în USD este 6.098 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru AVIAH în USD?
Prețul actual pentru AVIAH la USD este $ 6.098. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru AVIAH Protocol?
Capitalizarea de piață pentru AVIAH este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru AVIAH?
Ofertă aflată în circulație pentru AVIAH este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru AVIAH?
AVIAH a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru AVIAH?
AVIAH a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru AVIAH?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru AVIAH este $ 68.36K USD.
Va crește AVIAH în acest an?
AVIAH ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru AVIAH pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:34:24 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru AVIAH Protocol (AVIAH)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator AVIAH în USD

Sumă

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.098 USD

Tranzacționează AVIAH

AVIAH/USDT
$6.098
+0.04%

