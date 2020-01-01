Tokenomie pentru Advanced (AUC) Descoperă informații cheie despre Advanced (AUC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Advanced (AUC) Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions. Pagină de internet oficială: https://aucunited.com/ Carte albă: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4 Cumpără AUC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Advanced (AUC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Advanced (AUC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Maxim dintotdeauna: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 Minim dintotdeauna: $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 Preț curent: $ 0.0001925 $ 0.0001925 $ 0.0001925 Află mai mult despre prețul tokenului Advanced (AUC)

Tokenomie pentru Advanced (AUC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Advanced (AUC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUC, explorează prețul în direct al tokenului AUC!

Cum se cumpără AUC Te interesează să adaugi Advanced (AUC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AUC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AUC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Advanced (AUC) Analiza istoricului de preț pentru AUC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AUC!

Predicție de preț pentru AUC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AUC? Pagina noastră de predicție de preț pentru AUC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AUC!

