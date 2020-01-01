Tokenomie pentru Astro Armadillos (ASTROS) Descoperă informații cheie despre Astro Armadillos (ASTROS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Astro Armadillos (ASTROS) Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Pagină de internet oficială: https://astroarmadillos.io/ Carte albă: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 Cumpără ASTROS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Astro Armadillos (ASTROS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Astro Armadillos (ASTROS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.54M Ofertă totală: $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 25.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.1249 Minim dintotdeauna: $ 0.019778041816782114 Preț curent: $ 0.06045

Tokenomie pentru Astro Armadillos (ASTROS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Astro Armadillos (ASTROS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASTROS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASTROS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASTROS, explorează prețul în direct al tokenului ASTROS!

Istoric de preț pentru Astro Armadillos (ASTROS) Analiza istoricului de preț pentru ASTROS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ASTROS!

Predicție de preț pentru ASTROS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASTROS? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASTROS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASTROS!

