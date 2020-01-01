Tokenomie pentru Astroon (AST) Descoperă informații cheie despre Astroon (AST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Astroon (AST) Astroon offers a unique experience bridging entertainment and earnings with innovative games, NFTs, child-friendly animations, toys, and Playable PFPs in a vibrant universe. Astroon offers a unique experience bridging entertainment and earnings with innovative games, NFTs, child-friendly animations, toys, and Playable PFPs in a vibrant universe. Pagină de internet oficială: https://www.astroon.io/ Carte albă: https://astroon.gitbook.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xb98B2f39c82d2bE83dc12087ad71AB85376285e8 Cumpără AST acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Astroon (AST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Astroon (AST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.60M $ 6.60M $ 6.60M Maxim dintotdeauna: $ 0.00994 $ 0.00994 $ 0.00994 Minim dintotdeauna: $ 0.001099980854708564 $ 0.001099980854708564 $ 0.001099980854708564 Preț curent: $ 0.006604 $ 0.006604 $ 0.006604 Află mai mult despre prețul tokenului Astroon (AST)

Tokenomie pentru Astroon (AST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Astroon (AST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AST, explorează prețul în direct al tokenului AST!

Cum se cumpără AST Te interesează să adaugi Astroon (AST) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AST, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AST pe MEXC!

Istoric de preț pentru Astroon (AST) Analiza istoricului de preț pentru AST ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AST!

Predicție de preț pentru AST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AST? Pagina noastră de predicție de preț pentru AST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AST!

