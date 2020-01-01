Tokenomie pentru Artyfact (ARTY) Descoperă informații cheie despre Artyfact (ARTY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Artyfact (ARTY) Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities. Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities. Pagină de internet oficială: https://artyfact.game/ Carte albă: https://artyfact.game/Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324

Tokenomie și analiză de preț pentru Artyfact (ARTY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Artyfact (ARTY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Ofertă totală: $ 24.86M $ 24.86M $ 24.86M Ofertă aflată în circulație: $ 19.48M $ 19.48M $ 19.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Maxim dintotdeauna: $ 3.5999 $ 3.5999 $ 3.5999 Minim dintotdeauna: $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 $ 0.12062367419152462 Preț curent: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Află mai mult despre prețul tokenului Artyfact (ARTY)

Tokenomie pentru Artyfact (ARTY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Artyfact (ARTY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARTY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARTY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARTY, explorează prețul în direct al tokenului ARTY!

Istoric de preț pentru Artyfact (ARTY) Analiza istoricului de preț pentru ARTY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ARTY!

Predicție de preț pentru ARTY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ARTY? Pagina noastră de predicție de preț pentru ARTY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ARTY!

