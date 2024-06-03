Tokenomie pentru Artfi (ARTFI) Descoperă informații cheie despre Artfi (ARTFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Artfi (ARTFI) Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Pagină de internet oficială: https://artfi.world/ Carte albă: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://suiscan.xyz/mainnet/home

Tokenomie și analiză de preț pentru Artfi (ARTFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Artfi (ARTFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 473.24K $ 473.24K $ 473.24K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Maxim dintotdeauna: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Minim dintotdeauna: $ 0.003058685317271894 $ 0.003058685317271894 $ 0.003058685317271894 Preț curent: $ 0.00363 $ 0.00363 $ 0.00363 Află mai mult despre prețul tokenului Artfi (ARTFI)

Tokenomie pentru Artfi (ARTFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Artfi (ARTFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARTFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARTFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARTFI, explorează prețul în direct al tokenului ARTFI!

Cum se cumpără ARTFI Te interesează să adaugi Artfi (ARTFI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ARTFI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Artfi (ARTFI) Analiza istoricului de preț pentru ARTFI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru ARTFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ARTFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru ARTFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

