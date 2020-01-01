Tokenomie pentru ARMY (ARMY) Descoperă informații cheie despre ARMY (ARMY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ARMY (ARMY) In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken. Pagină de internet oficială: https://www.xrparmy-cto.com/ Explorator de blocuri: https://xrpscan.com/account/rGG3wQ4kUzd7Jnmk1n5NWPZjjut62kCBfC

Tokenomie și analiză de preț pentru ARMY (ARMY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ARMY (ARMY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 589.00M $ 589.00M $ 589.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M Maxim dintotdeauna: $ 0.1776 $ 0.1776 $ 0.1776 Minim dintotdeauna: $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 Preț curent: $ 0.01269 $ 0.01269 $ 0.01269 Află mai mult despre prețul tokenului ARMY (ARMY)

Tokenomie pentru ARMY (ARMY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ARMY (ARMY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARMY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARMY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARMY, explorează prețul în direct al tokenului ARMY!

