Tokenomie pentru AriaAI (ARIA)

Tokenomie pentru AriaAI (ARIA)

Descoperă informații cheie despre AriaAI (ARIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-25 12:55:15 (UTC+8)
USD

Tokenomie și analiză de preț pentru AriaAI (ARIA)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AriaAI (ARIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 16.38M
$ 16.38M$ 16.38M
Ofertă totală:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ofertă aflată în circulație:
$ 249.83M
$ 249.83M$ 249.83M
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 65.58M
$ 65.58M$ 65.58M
Maxim dintotdeauna:
$ 0.24897
$ 0.24897$ 0.24897
Minim dintotdeauna:
$ 0.03247204859891276
$ 0.03247204859891276$ 0.03247204859891276
Preț curent:
$ 0.06558
$ 0.06558$ 0.06558

Informații despre AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

Pagină de internet oficială:
https://www.playariagame.com
Carte albă:
https://docs.playariagame.com/
Explorator de blocuri:
https://bscscan.com/token/0x5d3A12c42E5372B2CC3264AB3cdcF660a1555238

Tokenomie pentru AriaAI (ARIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru AriaAI (ARIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri ARIA care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri ARIA care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARIA, explorează prețul în direct al tokenului ARIA!

Cum se cumpără ARIA

Te interesează să adaugi AriaAI (ARIA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ARIA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru AriaAI (ARIA)

Analiza istoricului de preț pentru ARIA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru ARIA

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ARIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru ARIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

De ce ar trebui să alegi MEXC?

MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.

Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen
Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri
#1 lichiditate în întreaga industrie
Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7
100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor
Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT
mc_how_why_title
Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT: Cea mai ușoară cale către cripto!

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.

Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate