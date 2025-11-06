Ce este AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

Tokenul AriaAI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile AriaAI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ARIA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre AriaAI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare AriaAI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru AriaAI (USD)

Ce valoare va avea AriaAI (ARIA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale AriaAI (ARIA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru AriaAI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru AriaAI!

Tokenomie pentru AriaAI (ARIA)

Înțelegerea tokenomică a AriaAI (ARIA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ARIA!

Cum se cumpără AriaAI (ARIA)

Vrei să știi cum să cumperi AriaAI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra AriaAI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ARIA în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă AriaAI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a AriaAI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre AriaAI Cât valorează AriaAI (ARIA) astăzi? Prețul pe viu pentru ARIA în USD este 0.1675 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru ARIA în USD? $ 0.1675 . Consultă Prețul actual pentru ARIA la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru AriaAI? Capitalizarea de piață pentru ARIA este $ 39.23M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru ARIA? Ofertă aflată în circulație pentru ARIA este 234.22M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ARIA? ARIA a obținut un preț ATH de 0.2461952287601809 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ARIA? ARIA a avut un preț ATL de 0.03247204859891276 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru ARIA? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ARIA este $ 874.14K USD . Va crește ARIA în acest an? ARIA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ARIA pentru o analiză mai aprofundată.

