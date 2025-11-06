BursăDEX+
Prețul în timp real pentru AriaAI astăzi este 0.1675 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ARIA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ARIA pe MEXC acum.

Pret AriaAI (ARIA)

$0.16784
-2.67%1D
USD
AriaAI (ARIA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:32:56 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru AriaAI (ARIA) (USD)

$ 0.16611
Minim 24 h
Maxim 24 h

Prețul în timp real pentru AriaAI (ARIA) este $ 0.1675. În ultimele 24 de ore, tokenul ARIA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.16611 și un maxim de $ 0.17764, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ARIA este $ 0.2461952287601809, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.03247204859891276.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ARIA s-a modificat cu -0.86% în decursul ultimei ore, cu -2.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AriaAI (ARIA)

No.525

$ 39.23M
$ 874.14K
$ 167.50M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru AriaAI este $ 39.23M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 874.14K. Oferta aflată în circulație pentru ARIA este 234.22M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 167.50M.

Istoric de preț pentru AriaAI (ARIA) USD

Urmărește modificările de preț pentru AriaAI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0046043-2.67%
30 de zile$ -0.00951-5.38%
60 de zile$ +0.0501+42.67%
90 de zile$ +0.1475+737.50%
Modificare de preț astăzi pentru AriaAI

Astăzi, ARIA a înregistrat o modificare de $ -0.0046043 (-2.67%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru AriaAI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00951 (-5.38%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru AriaAI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ARIA a văzut o modificare de $ +0.0501 (+42.67%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru AriaAI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.1475 (+737.50%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru AriaAI (ARIA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru AriaAI.

Ce este AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

Tokenul AriaAI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile AriaAI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ARIA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre AriaAI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare AriaAI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru AriaAI (USD)

Ce valoare va avea AriaAI (ARIA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale AriaAI (ARIA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru AriaAI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru AriaAI!

Tokenomie pentru AriaAI (ARIA)

Înțelegerea tokenomică a AriaAI (ARIA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ARIA!

Cum se cumpără AriaAI (ARIA)

Vrei să știi cum să cumperi AriaAI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra AriaAI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ARIA în monede locale

Resursă AriaAI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a AriaAI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre AriaAI

Cât valorează AriaAI (ARIA) astăzi?
Prețul pe viu pentru ARIA în USD este 0.1675 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ARIA în USD?
Prețul actual pentru ARIA la USD este $ 0.1675. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru AriaAI?
Capitalizarea de piață pentru ARIA este $ 39.23M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ARIA?
Ofertă aflată în circulație pentru ARIA este 234.22M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ARIA?
ARIA a obținut un preț ATH de 0.2461952287601809 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ARIA?
ARIA a avut un preț ATL de 0.03247204859891276 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ARIA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ARIA este $ 874.14K USD.
Va crește ARIA în acest an?
ARIA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ARIA pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru AriaAI (ARIA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

